Das Instrument XRG CNE1000004N5 XIAMEN INTL PORT H YC 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.09.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.09.2022 The instrument XRG CNE1000004N5 XIAMEN INTL PORT H YC 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.09.2022 and ex capital adjustment on 26.09.2022