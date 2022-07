Das Instrument 111N US8293923079 SINTX TECHS INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 26.07.2022 The instrument 111N US8293923079 SINTX TECHS INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.07.2022 and ex capital adjustment on 26.07.2022