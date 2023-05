Das Instrument IRVA CA45826T3010 INTEGRA RES CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 26.05.2023 The instrument IRVA CA45826T3010 INTEGRA RES CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 25.05.2023 and ex capital adjustment on 26.05.2023