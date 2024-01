Das Instrument QDFD IE00BMYDBM76 FLSHI DM HD CEE DLD ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 25.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 26.01.2024 The instrument QDFD IE00BMYDBM76 FLSHI DM HD CEE DLD ETF is traded cum capital adjustment on 25.01.2024 and ex capital adjustment on 26.01.2024