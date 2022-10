Das Instrument KM6 ID1000097207 ADHI KARYA PERSERO RP 100 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 25.10.2022 The instrument KM6 ID1000097207 ADHI KARYA PERSERO RP 100 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.10.2022 and ex capital adjustment on 25.10.2022