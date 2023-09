Das Instrument 4TU0 CA3502676057 FOSTERVILLE SOUTH EXP. A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 25.09.2023 The instrument 4TU0 CA3502676057 FOSTERVILLE SOUTH EXP. A EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.09.2023 and ex capital adjustment on 25.09.2023