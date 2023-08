Das Instrument AH90 US00165C2035 AMC ENTMT HLDGS PRF.SHS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 25.08.2023 The instrument AH90 US00165C2035 AMC ENTMT HLDGS PRF.SHS EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.08.2023 and ex capital adjustment on 25.08.2023