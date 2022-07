Das Instrument G3U CA39115V1013 GREAT PANTHER MINING EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 25.07.2022 The instrument G3U CA39115V1013 GREAT PANTHER MINING EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.07.2022 and ex capital adjustment on 25.07.2022