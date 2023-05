Das Instrument MO4 GB00B8HX8Z88 MEDICLINIC INTERN. LS-10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 25.05.2023 The instrument MO4 GB00B8HX8Z88 MEDICLINIC INTERN. LS-10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.05.2023 and ex capital adjustment on 25.05.2023