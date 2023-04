Das Instrument 1YQA CH0435377954 SIG GROUP AG NA SF-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.04.2023 und ex Kapitalmassnahme am 25.04.2023 The instrument 1YQA CH0435377954 SIG GROUP AG NA SF-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.04.2023 and ex capital adjustment on 25.04.2023