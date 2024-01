Das Instrument OT10 US68570P2002 ORCHARD THERAP.SP.ADRS/10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 25.01.2024 The instrument OT10 US68570P2002 ORCHARD THERAP.SP.ADRS/10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.01.2024 and ex capital adjustment on 25.01.2024