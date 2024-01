Das Instrument 4T9B CA1348521024 CANADA SILVER COBALT WORK EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 25.01.2024 The instrument 4T9B CA1348521024 CANADA SILVER COBALT WORK EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.01.2024 and ex capital adjustment on 25.01.2024