Das Instrument 1X80 AU0000282840 MELODIOL GLOBAL HEALTH EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 25.01.2024 The instrument 1X80 AU0000282840 MELODIOL GLOBAL HEALTH EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.01.2024 and ex capital adjustment on 25.01.2024