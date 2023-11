Das Instrument ZPA5 LU2198883410 MUL-LYX.NZ2050S+P500C.DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.11.2023 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2023 The instrument ZPA5 LU2198883410 MUL-LYX.NZ2050S+P500C.DLA ETF is traded cum capital adjustment on 23.11.2023 and ex capital adjustment on 24.11.2023