Das Instrument EUM GB0006886666 EUROMONEY INST.INV. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2022 The instrument EUM GB0006886666 EUROMONEY INST.INV. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.11.2022 and ex capital adjustment on 24.11.2022