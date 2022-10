Das Instrument 86M SE0009832595 INCOAX NETWORKS A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.10.2022 und ex Kapitalmassnahme am 24.10.2022 The instrument 86M SE0009832595 INCOAX NETWORKS A EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.10.2022 and ex capital adjustment on 24.10.2022