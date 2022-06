Das Instrument FCC0 US3444153023 FORM.DE C.Y C.ADR 1/5/EO1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.06.2022 The instrument FCC0 US3444153023 FORM.DE C.Y C.ADR 1/5/EO1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 24.06.2022