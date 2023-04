Das Instrument ZZR6 LU0348814566 AGIF-T.RTN ASIAN EQU.A EO INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 24.04.2023 The instrument ZZR6 LU0348814566 AGIF-T.RTN ASIAN EQU.A EO INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 24.04.2023