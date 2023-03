Das Instrument E127 LU0635178014 LYX MSCI EM MKT ETF DIS I ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 24.03.2023 The instrument E127 LU0635178014 LYX MSCI EM MKT ETF DIS I ETF is traded cum capital adjustment on 23.03.2023 and ex capital adjustment on 24.03.2023