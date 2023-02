Das Instrument SMIF BMG2133H1016 CHINA MED.+HLTH.G.HD-0005 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 24.02.2023 The instrument SMIF BMG2133H1016 CHINA MED.+HLTH.G.HD-0005 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.02.2023 and ex capital adjustment on 24.02.2023