Das Instrument W5XA GB00B8225591 CONDOR GOLD PLC LS -,20 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.12.2022 The instrument W5XA GB00B8225591 CONDOR GOLD PLC LS -,20 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.12.2022