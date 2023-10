Das Instrument MUD US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 23.10.2023 The instrument MUD US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.10.2023 and ex capital adjustment on 23.10.2023