Das Instrument K3S CA00510L1067 ACUITYADS HOLDING INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.06.2023 The instrument K3S CA00510L1067 ACUITYADS HOLDING INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.06.2023