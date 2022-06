Das Instrument 2JJ CNE100002BG6 JIN.JIU.RU.COM.BK C.H YC1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.06.2022 The instrument 2JJ CNE100002BG6 JIN.JIU.RU.COM.BK C.H YC1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.06.2022