Das Instrument 1VC KYG2955A1013 E-H.(CH)ENT. H. DL-,00001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 22.09.2023 The instrument 1VC KYG2955A1013 E-H.(CH)ENT. H. DL-,00001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 22.09.2023