Das Instrument 00XQ DE000A1NZLQ9 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.08.2022 und ex Kapitalmassnahme am 22.08.2022 The instrument 00XQ DE000A1NZLQ9 WITR H.COM.SEC.Z12/UN.IDX ETC is traded cum capital adjustment on 19.08.2022 and ex capital adjustment on 22.08.2022