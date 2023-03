Das Instrument D3V3 IE00B3Z66S39 X(IE)-EUR CRED.12.5 SWAP ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.03.2023 und ex Kapitalmassnahme am 22.03.2023 The instrument D3V3 IE00B3Z66S39 X(IE)-EUR CRED.12.5 SWAP ETF is traded cum capital adjustment on 21.03.2023 and ex capital adjustment on 22.03.2023