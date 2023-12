Das Instrument BLUM IE00BJXRZ273 RIZE-MED.CAN+LSCI.DLA ETF ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.12.2023 The instrument BLUM IE00BJXRZ273 RIZE-MED.CAN+LSCI.DLA ETF ETF is traded cum capital adjustment on 19.12.2023 and ex capital adjustment on 20.12.2023