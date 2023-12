Das Instrument YI4 CA11222H3099 BROMPTON OIL SPLIT CORPA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.12.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.12.2023 The instrument YI4 CA11222H3099 BROMPTON OIL SPLIT CORPA EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.12.2023 and ex capital adjustment on 20.12.2023