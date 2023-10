Das Instrument 7YV SE0006994943 INSPLORION AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.10.2023 The instrument 7YV SE0006994943 INSPLORION AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.10.2023 and ex capital adjustment on 20.10.2023