Das Instrument G8O2 CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 20.07.2022 The instrument G8O2 CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.07.2022 and ex capital adjustment on 20.07.2022