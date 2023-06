Das Instrument 8LK0 AU0000138125 TULLA RESOURCES CDIS/1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 20.06.2023 The instrument 8LK0 AU0000138125 TULLA RESOURCES CDIS/1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 19.06.2023 and ex capital adjustment on 20.06.2023