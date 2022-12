Das Instrument TV92 IT0005422768 TREVI-FIN. INDUSTR. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 19.12.2022 The instrument TV92 IT0005422768 TREVI-FIN. INDUSTR. EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.12.2022 and ex capital adjustment on 19.12.2022