Das Instrument RTQ1 GB00BYYW9G87 AVACTA GROUP PLC LS-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 19.10.2022 The instrument RTQ1 GB00BYYW9G87 AVACTA GROUP PLC LS-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 19.10.2022