Das Instrument 99S FR00140039U7 TRANSITION SA PRF.EO-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 19.09.2023 The instrument 99S FR00140039U7 TRANSITION SA PRF.EO-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.09.2023 and ex capital adjustment on 19.09.2023