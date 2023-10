Das Instrument 83T IE00BNG2V304 GLANTUS HLDGS PLC DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2023 The instrument 83T IE00BNG2V304 GLANTUS HLDGS PLC DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.10.2023 and ex capital adjustment on 18.10.2023