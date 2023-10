Das Instrument 4KG CA38150J1066 GOLDSEEK RES INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.10.2023 The instrument 4KG CA38150J1066 GOLDSEEK RES INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.10.2023 and ex capital adjustment on 18.10.2023