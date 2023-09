Das Instrument P0X FR001400GUN7 PHARNEXT EO -,0002 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.09.2023 The instrument P0X FR001400GUN7 PHARNEXT EO -,0002 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.09.2023 and ex capital adjustment on 18.09.2023