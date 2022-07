Das Instrument OCI US00089H1068 ACS A.DE C.ADR 1/5/EO-,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.07.2022 The instrument OCI US00089H1068 ACS A.DE C.ADR 1/5/EO-,50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.07.2022