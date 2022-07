Das Instrument 8Y10 SE0017937048 AXOLOT SOLUTIONS EM.05/22 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 18.07.2022 The instrument 8Y10 SE0017937048 AXOLOT SOLUTIONS EM.05/22 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.07.2022 and ex capital adjustment on 18.07.2022