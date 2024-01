Das Instrument 5L8 SE0008212161 SVENSKA AEROGEL HOLDING EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.01.2024 und ex Kapitalmassnahme am 18.01.2024 The instrument 5L8 SE0008212161 SVENSKA AEROGEL HOLDING EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.01.2024 and ex capital adjustment on 18.01.2024