Das Instrument N7MG US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.01.2023 und ex Kapitalmassnahme am 18.01.2023 The instrument N7MG US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.01.2023 and ex capital adjustment on 18.01.2023