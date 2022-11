Das Instrument HEC US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.11.2022 und ex Kapitalmassnahme am 17.11.2022 The instrument HEC US42804T1060 HERZFELD CARIBB. BAS. FD EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.11.2022 and ex capital adjustment on 17.11.2022