Das Instrument 5R6 KYG940441077 VCREDIT HOLDINGS DL-,1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.10.2023 und ex Kapitalmassnahme am 17.10.2023 The instrument 5R6 KYG940441077 VCREDIT HOLDINGS DL-,1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.10.2023 and ex capital adjustment on 17.10.2023