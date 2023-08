Das Instrument 7GW NL00150000S7 CABKA N.V. SHS EO-01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 17.08.2023 The instrument 7GW NL00150000S7 CABKA N.V. SHS EO-01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.08.2023 and ex capital adjustment on 17.08.2023