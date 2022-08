Das Instrument L1T CA53116A3055 LIBERTY ONE LITHIUM EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 16.08.2022 und ex Kapitalmassnahme am 17.08.2022 The instrument L1T CA53116A3055 LIBERTY ONE LITHIUM EQUITY is traded cum capital adjustment on 16.08.2022 and ex capital adjustment on 17.08.2022