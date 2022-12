Das Instrument 8HI KYG4290A1013 HAIDILAO INT.HLDG LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 16.12.2022 The instrument 8HI KYG4290A1013 HAIDILAO INT.HLDG LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.12.2022 and ex capital adjustment on 16.12.2022