Das Instrument EFO3 BMG2111B1752 CN BEST GR.HLDG HD -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.08.2023 und ex Kapitalmassnahme am 16.08.2023 The instrument EFO3 BMG2111B1752 CN BEST GR.HLDG HD -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.08.2023 and ex capital adjustment on 16.08.2023