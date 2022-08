Das Instrument 7TB ROTLVAACNOR1 BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.08.2022 und ex Kapitalmassnahme am 16.08.2022 The instrument 7TB ROTLVAACNOR1 BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.08.2022 and ex capital adjustment on 16.08.2022