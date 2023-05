Das Instrument MVR SE0000273294 MEDIVIR AB B SK 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.05.2023 und ex Kapitalmassnahme am 16.05.2023 The instrument MVR SE0000273294 MEDIVIR AB B SK 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.05.2023 and ex capital adjustment on 16.05.2023